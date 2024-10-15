İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 9'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Ekiplerin durdurduğu lastik botta 9'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Foça'da 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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