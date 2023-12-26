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Foça'da Dalgıçlar Hem Arıza Tamir Etti Hem de Su Altı Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Foça'da Dalgıçlar Hem Arıza Tamir Etti Hem de Su Altı Temizliği Yaptı

Foça'da bir teknedeki arızayı tamir etmek için suya giren dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları görünce su altı temizliği de yaparak otomobil lastiği, zincir, halat, plastik, çapa, teneke ve cam şişe gibi atıkları topladı. Dalgıçlar, denizlerin korunması gerektiğini vurgulayarak temizlik çalışmalarını belediyeyle koordine ederek döküm alanına götüreceklerini belirtti.

Foça\'da Dalgıçlar Hem Arıza Tamir Etti Hem de Su Altı Temizliği Yaptı
26.12.2023 - 17:10,
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İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da limana bağlı teknedeki bir arızayı tamir etmek için suya giren dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları görünce su altı temizliği de yaptı. Dalgıçlar, 3 saatte denizin dibinden otomobil lastiği, zincir, halat, plastik, çapa, teneke ve cam şişe gibi atıklar topladı.

Bir grup dalgıç, Foça Küçükdeniz Limanı'na bağlı teknede meydana gelen arızayı tamir etmek için suya girdi. Denizin dibi kirliliğini gören dalgıçlar, su altı temizliği de yaptı. Dalgıçlar, 3 saatte denizin dibinden otomobil lastiği, zincir, halat, plastik, çapa, teneke ve cam şişe gibi atıklar topladı. Dalgıçlardan Mert Fırat, deniz dibindeki görüntünün çok üzücü ve gelecek adına ürkütücü olduğunu söyledi. Fırat, Ekibimle birlikte dalışlarımız esnasında su altında mayın taşı, çapa ve halat gördük. Bu malzemelerle birlikte çöpleri de deniz dibinden çıkardık. Temizliklerini yapıp belediyeyle koordine ederek döküm alanına götüreceğiz. Denk geldikçe temizlemeye çalışıyoruz. Bugün sadece Küçükdeniz'de dalışımız vardı. Bunlar Küçükdeniz'de küçük bir bölgeden çıkanlar. Denizler hepimizin. Lütfen koruyalım dedi.

Kaynak: DHA
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Fırat, Foça, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Foça'da Dalgıçlar Hem Arıza Tamir Etti Hem de Su Altı Temizliği Yaptı - Son Dakika
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