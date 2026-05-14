Foça\'da Jandarma Atış Yarışması Başladı

İZMİR'in Foça ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması başladı. Tabanca ve piyade tüfeği eğitimi ve atışı konusunda farkındalık yaratmak, eğitim seviyesini geliştirmek, personelin moral, motivasyon ve kendine güvenlerini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden final etabına katılmaya hak kazanan 80 yarışmacı katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması, Foça Jandarma Atış Okulu Komutanlığı Tesisleri'ndeki törenle başladı. Yarışma piyade tüfeği ve tabanca olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, yarışmaların açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara başarı diledi. Törenin ardından, geçen aylarda komando ve iç güvenlik birlikleri personelinin katılımıyla Safranbolu, Bornova, Patnos, İstanbul, Hatay, Tokat ve Silvan'da yapılan bölgesel yarışmaları geçerek final etabına katılmaya hak kazanan 80 yarışmacı tabanca atışlarıyla yarışa başladı. 3 hakem ve 63 destek personelinin nezaretinde, öğleden önce ve sonra olmak üzere 2 bölümde yapılan yarışlar sonrası dallarında en iyi dereceyi yapan 10'u piyade tüfeği, 10'u da tabancada olmak üzere 20 yarışmacı, yarınki final müsabakasında madalya mücadelesi yapacak.

'OPERASYONEL KABİLİYETİN TEST EDİLDİĞİ PROFESYONEL GELİŞİM ALANI'

Jandarma Komando Atış Okulu Komutanlığı Öğretim Başkanı Jandarma Yarbay Özgür Cengiz, yarışmanın uzun vadede eğitim standartlarını yükseltmeye ve nitelikli personel yetiştirmeye katkı sağlayacağını söyledi. Yarbay Cengiz, "Jandarma Teşkilatı içerisinde düzenlenen bu yarışma, sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda operasyonel kabiliyetin test edildiği bir profesyonel gelişim alanıdır. Bu yarışma, 'Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker' ilkesinin sahaya yansımış halidir. Personelimizin her türlü arazi koşulunda ve stres altında isabetli atış yapabilmesi, doğrudan operasyon sahasındaki başarıyı da artıracaktır. Yarışma personelin silaha olan hakimiyetini en üst seviyeye çıkararak zorlu çatışma anlarında hızlı karar verme ve hatasız uygulama becerisini geliştirecektir. Ayrıca yarışmanın doğası gereği, en iyi olma arzusuyla tatlı bir rekabet ortamında sergilenen yüksek performans birlikler arasındaki dayanışmayı artırırken, her an göreve hazır olma bilincini de hazır tutacaktır" dedi.