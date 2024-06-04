Foça\'da Sigara İzmaritinden Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Tansiyon bir anda yükseldi, milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti

İZMİR'in Foça ilçesinde, bir araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında ekili tarlalar, makilik alan ve arı kovanları etkilendi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Foça'ya bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi Kabasakal mevkisinde çıktı. Sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Foça Belediyesi Bağarası İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayrıca, iki uçak havadan söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla saat 18.45 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ekili alanlar, makilik alan ve arı kovanlarının etkilendiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.