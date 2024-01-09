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Foça'da yapılan operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Foça'da yapılan operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 tam otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 158 tabanca mermisi ve 2 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

09.01.2024 - 12:53,
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İZMİR'in Foça ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 tam otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 158 tabanca mermisi ve 2 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Foça Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesindeki İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Foça ilçesinde yaşayan O.K.'nin yasa dışı yollarla silah sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda O.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 2 tam otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 158 tabanca mermisi, 23 kartuş, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 AK-47 tüfek mühimmatı, 10 tabanca parçası ve kama bıçak ele geçildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)

Foça\'da yapılan operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Foça'da yapılan operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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