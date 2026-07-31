Focke-Wulf 190 Uçağı Türkiye'de Test Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Focke-Wulf 190 Uçağı Türkiye'de Test Uçuşu Gerçekleştirdi

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1940'lardan kalma Focke-Wulf 190 tipi uçak, 14 ay süren restorasyonun ardından Sivrihisar'da uçtu.

Türkiye semalarından 1940'lı yıllarda kullanılan Focke-Wulf 190 tipi Alman yapımı avcı uçağı, yaklaşık 14 ay süren kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Almanya'nın Bremen kentinde 1943 yılında üretilen Focke-Wulf 190 tipi uçak, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında Fransa'nın kuzeyinde düştü. Enkazı 2000 yılında ABD'ye götürülen uçakta yaklaşık 12 yıl süren yenileme çalışmaları yürütüldü ancak çeşitli nedenlerle uzun süre yeniden uçurulamadı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğinin girişimleriyle 2023 yılında Türkiye'ye getirilen uçak, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk öncülüğündeki 11 kişilik Mach Teknik ekibi tarafından yürütülen restorasyon kapsamında uçak tamamen sökülerek ayrıntılı teknik incelemelerden geçirildi. Kullanılabilir durumdaki parçalar revize edilirken, kullanılamayan bölümler yeniden üretildi. 14 ay süren restorasyonun en kritik aşamalarından birini oluşturan pervane ise İngiltere'deki bir firma tarafından yaklaşık bir yılda üretildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından profesyonel Alman test pilotu Klaus Plasa tarafından gerçekleştirilen ilk uçuş testlerinde uçak başarıyla havalandı. İlk test programı kapsamında 9 sorti gerçekleştirildi.

SHG Airshow 2026'da gösteriye katılacak

Test uçuşlarından elde edilen veriler doğrultusunda uçağın performansını artırmaya yönelik bazı teknik düzenlemeler yapılmasına karar verildi. Hangara alınan uçağın ikinci test sürecinin ardından yeniden uçurulması planlanıyor.

Restorasyonu tamamlanan Focke-Wulf 190'un Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından 19-20 Eylül'de bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek SHG Airshow 2026'da gösteriye katılması hedefleniyor.

"Yalnızca 8 adet Focke-Wulf 190 bulunuyor"

Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 kişilik ekibin büyük özveriyle çalıştığını belirterek, tarihi hava aracının yeniden uçurulmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Restorasyon sürecinin sabır gerektirdiğini ifade eden Öztürk, "Dünyada yalnızca 8 adet Focke-Wulf 190 bulunuyor. Bunların yaklaşık yarısı uçabilir durumda. Bu tarihi hava araçlarından birinin Türkiye'de yeniden uçuyor olması ve müzemizde sergilenecek olması, ülkemizin havacılık kültürü açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Öztürk, restorasyon sürecinin uluslararası havacılık çevrelerinde de ilgiyle takip edildiğini belirterek, çalışmanın Türk havacılığının tanıtımına katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Sivrihisar, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Focke-Wulf 190 Uçağı Türkiye'de Test Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika

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