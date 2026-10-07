Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek - Son Dakika
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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek

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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
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Fon soruşturmasında adı geçen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında soruşturma izni verildi. Kaya çiftinin, haklarında verilen iznin ardından bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin “Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları gereken neyse yapar” mesajını vermişti.

Kamuoyunda günlerdir tartışılan fon krizinde adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında adli makamlarca soruşturma izni verildi.

KAYA ÇİFTİ BAŞSAVCILIKTA İFADE VERECEK

Edinilen bilgilere göre, haklarında soruşturma izni kararı çıkan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, adli süreç kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. 

SPK DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Ayrıca SPK’nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: TAYYİP ERDOĞAN GEREKEN NEYSE YAPAR

Yargı cephesindeki bu flaş gelişmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı kararlı açıklamaların hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Sürece ve ortaya atılan iddialara ilişkin net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna şu sözlerle seslendi:

"Bizim Allah'a bir can borcumuz var, Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz yoktur. Dedikodular, türlü türlü senaryolar... Hiç kimse merak etmesin, Tayyip Erdoğan gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır."

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında isimleri geçen ve hesapları dondurulan Kaya çifti, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "gönüllü ödeme" imkânından faydalanmak üzere başvuruda bulunmuştu. Savcılığın yazışmalarına göre, 7 bankadaki 6 ayrı hesap için dilekçe veren çifte 5 Ekim 2026 tarihinde onay çıktı. Mal varlıklarındaki blokajın savcılık izniyle aşılmasının ardından Birleşik Fon Bankası'ndaki ilgili hesaba para iadesi gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan iddiaların merkezinde ise Özata Denizcilik hisseleri bulunuyor. Dosyaya yansıyan suçlamalar şu şekilde:

  • Fatma Betül Sayan Kaya'nın, şirketten aldığı 63 milyon TL'lik hisseyi fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1 milyar 300 milyon liraya sattığı öne sürülüyor.
  • Eşi İlyas Kaya'nın ise 2026 yılı başlarında hisse başı 55 liradan 150 bin adet hisse senedi aldığı ve bu hisseleri 4 bin 482 liradan sattığı; 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği iddia ediliyor.

Çiftin bu işlemler sonucunda Özata fonundan toplam 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığına yönelik iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül 2026 tarihinde AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıFatma Betül Sayan KayaRecep Tayyip Erdoğanİlyas KayaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • serdarguzel10 serdarguzel10:
    aaaaa ne gerek var ki.. tanık sıfatıyla alsınlar yazık zaten çok üzgünmüş bacımız 12 4 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    mustafa ne olmasını bekliyorsun legal olan fona para yatırarak kar elde etti diye ters kelepçe falanmı bekliyorsunuz boşuna zorlamayın burdan size ekmek çıkmaz 3 2
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    davet etmisler zaten :) 0 4
    serdarguzel10 serdarguzel10:
    selami niye o zaman diğer adamları tutukladılar bunu da anlatır mısın kaç tane adam tutuklandı legal olan fon diyorsun bir dönem insanlar kira ücretlerini legal olan bir bankaya yatırdı diye işinden edildi içeri atıldı size gelince mi bu legal olan işlerin legalliği önemli oluyor kadın 168 milyon TL yi nereden bulmuş bunun bir hesabını versin önce bu para öyle böyle bir para değil 0 0
    Kenan Aslan Kenan Aslan:
    gelmiş atm çocuğu selami 0 0
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Ne zaman müsaitler acaba? Sakız isterler mi? 12 1 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    operasyon bekliyorruz,sabaha karşı olmaz böyle 7 1 Yanıtla
  • Arak Temha Arak Temha:
    tutuklanacaklar 5 2 Yanıtla
  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Sakızla mı ? 5 1 Yanıtla
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