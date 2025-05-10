FoodFest Antalya'da Ceylan Ertem Konseri Rüzgar Gibi Geçti

(ANTALYA)- Antalya'nın yerel lezzetlerinin dünyaya tanıtıldığı 4'üncü FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde sahne alan sanatçı Ceylan Ertem, dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, workshop, panel ve söyleşilerin yanı sıra festival alanında kurulan yeme-içme üniteleriyle de Antalya'nın yerel lezzetlerini, yerli ve yabancı ziyaretçilere buluşturmaya devam ediyor.

Gastronomi Festivali'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçı Ceylan Ertem, Karaalioğlu Parkı'nda Antalyalılara bir araya geldi. Ceylan Ertem konserde, "El Adamı", "Yuh", "Cennet" ve "Sessiz Olmaz" gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Ceylan Ertem'in şarkılarına alanı dolduran vatandaşlar da eşlik etti.

Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Ceylan Ertem'e konser anısına plaket takdim etti. Ceylan Ertem de Antalyalı dinleyicilere, ilgileri ve alkışları için teşekkür ederek, bu özel gecede yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.