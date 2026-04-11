Ford Otosan, Eskişehir'de Yeşil Dönüşüm Projesi ile Avrupa Büyümesini Güçlendiriyor

Ford Otosan, global ağır ticari araç markası Ford Trucks'ın Avrupa'daki büyümesini güçlendirmek için Türkiye'de üretim ve teknoloji altyapısını derinleştirmeye odaklanıyor. Eskişehir'de planlanan Kamyon Yeşil Dönüşüm Projesi ile mevcut altyapının elektrikli, hidrojenli ve yeni nesil içten yanmalı teknolojileri kapsayacak şekilde kademeli olarak geliştirilmesi hedefleniyor. Bu proje, farklı güç aktarma teknolojilerini aynı tesis içinde geliştirebilen esnek bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Proje, Türkiye'nin en kapsamlı ağır ticari yeşil dönüşüm planı olarak öne çıkıyor ve Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında 31.389.000.000 TL tutarında destek alıyor. 2031 yılı sonuna kadar yatırımların tamamlanması ve yaklaşık 500 kişilik ek istihdam sağlanması öngörülüyor. Yatırımlar, pazar gelişimi ve teknolojik dönüşüme bağlı olarak 2026'dan itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Ford Trucks Lideri Emrah Duman, projenin uzun vadeli bir teknolojik dönüşüm vizyonuyla ele alındığını belirterek, Türkiye'deki mühendislik gücünü rekabetçi ürünlere dönüştürürken sürdürülebilirlikte de söz sahibi olmayı hedeflediklerini ifade etti. Proje kapsamında elektrikli kamyonlar, hidrojen bazlı sistemler, Euro-7 uyumlu motorlar ve yeni kabin mimarileri birlikte ele alınacak, Ar-Ge kapasitesi artırılacak ve yerli tedarik zinciri güçlendirilecek.