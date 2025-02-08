Forex Dolandırıcılığı Davasında Tutuklama Kararı

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"Forex yatırımı" vaadiyle 24 mağduru yaklaşık 40 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 159 sanıklı davada, suç örgütü elebaşı Türker Ak ile Murat Dönmezoğlu'nun tahliye edilmelerine duruşma savcısı ve 1 müştekinin itirazını değerlendiren üst mahkeme, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Şubat'taki duruşmada tutuklu sanıklar Murat Dönmezoğlu, Türker Ak ve Emre Altunbay'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, davada birleşen dosyalar olması nedeniyle çok sayıda sanığın yeniden mahkemede dinlenilmesi gerektiğini, bu işlemlerin uzunca zaman alabileceği ve mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek 3 sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyelerini kararlaştırdı.

Duruşma savcısı ve müşteki Ahmet Ethem Baş'ın avukatı aracılığıyla karara yönelik yaptığı itirazda sanık Ak, Dönmezoğlu ve Altunbay'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve mevcut delil durumu dikkate alındığında, sanıklar hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmalarını karar verilmesi talep edildi.

İtirazı değerlendiren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Dönmezoğlu ve Ak'ın delil karartma ve kaçma şüphesi bulunduğu, alacakları muhtemel ceza dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle 2 sanık hakkında tahliye kararının kaldırılmasına ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Sanık Altunbay'ın tahliye kararını usul ve yasaya uygun bulan mahkeme, bu sanık yönünden yapılan itirazı reddetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1322 sayfalık iddianamede, 24 mağdur "müşteki", 159 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer alıyor

İddianamede, yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle "müşteri temsilcisi", "yatırım uzmanı" adı altında örgüt üyelerinin mağdurlarla iletişime geçtiği, bu görüşmelerde sanıkların kod adı kullandıkları ve internet sitelerinin yurt dışı menşeili olduğu ifade ediliyor.

Mağdurlardan elde edilen gelirin izinin kaybedilmesi amacıyla 201 paravan şirket kurulduğu kaydedilen iddianamede, söz konusu şirketlerin hesabına aktarılan parayı yönlendiren, banka şubelerinden çeken kişilerin farklı örgüt üyelerinden oluştuğu, paraların önce dövize daha sonra da "Balansfx", Amorfx" ve "Mobilfx" isimli şirketlerin hesabına aktarıldığı belirtiliyor.

İddianamede, örgüt elebaşı Türker Ak'ın banka hesaplarında yapılan incelemede, kendisine ait paravan şirketin sermaye bildirimi ile banka hesaplarındaki para transferinin orantısız olduğu aktarılarak sanığın üzerine kayıtlı firma üzerinden haksız kazanç sağlandığı, bunların dışında yine örgüt içerisinde Forex işlemlerinden elde edilen paraların izinin kaybedilmesi için paravan şirket kurulması için örgüte üye kazandırılması amacıyla talimatlar verdiği, örgüte bu şekilde kazandırılan şüpheliler adına paravan şirketler kurulmaya devam edildiği ifade ediliyor.

Söz konusu paravan şirketlerin İngiltere ve Karadağ merkezli olduğu belirtilen iddianamede, mağdurlardan yasa dışı elde edilen paraların transferine ilişkin çok sayıda hesap hareketinin belgesi de yer alıyor.

İddianamede, sanıkların mağdurlara başlangıçta belirli miktarlarda para kazandırarak güven sağladıkları ancak bir süre sonra zarar etmeye başladıklarında işlemlerin kapanmaması adına teminat adı altında yeniden para yatırmasını istedikleri vurgulanarak, mağdurların sürekli zarar etmesi üzerine dolandırıldığını anladıkları belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların 2021-2023 yıllarındaki eylemleriyle 24 mağdurun yaklaşık 40 milyon lira zarara uğradığı aktarılıyor.

İddianamede aralarında suç örgütü elebaşı Türker Ak'ın da bulunduğu 20 sanık hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 100'er yıldan 248'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Toplam 137 sanığın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurulan örgüte üye olma" suçlarından 98'er yıldan 244'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, 1 sanığın "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 97 yıldan 242 yıl 8 aya hapsi öngörülüyor.