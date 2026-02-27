Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Coşkun S'nin kullandığı forklift, Fethiye-Antalya kara yolu Beşkavak mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin çalışmasıyla forkliftin altından çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Forklift Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?