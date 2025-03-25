Foto Muhabirleri Derneği'nden Protesto: Tutuklamalara Tepki - Son Dakika
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Foto Muhabirleri Derneği'nden Protesto: Tutuklamalara Tepki

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlerde görev yapan gazetecilerin tutuklanmasını hukuka aykırı buldu. Dernek, medya mensuplarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

25.03.2025 17:07  Güncelleme: 18:37
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(ANKARA) - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlerde görev yapan foto muhabirleri ve muhabirlerin serbest bırakılmasını beklediklerini bildirdi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, son günlerde Ekrem İmamoğlu için düzenlenen gösteri ve protestolar sırasında görev yapan gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösterdi. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da yürütülen soruşturmaların ardından başlayan protesto ve gösteriler sırasında görev yapan foto muhabirleri ve muhabirlerin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçundan tutuklanması hukuka aykırı, vicdana sığmayan, asla kabul edilemez bir karardır.

Foto muhabirleri, olayların öznesi, tarafı değil, tanığıdır. Foto muhabirleri, objektifleriyle gerçeği belgeleyen, yaşananları toplumsal hafızaya taşıyan ve kamuoyu adına görev yapan gazetecilerdir. Foto muhabirlerinin, çektiği fotoğraflar kanıt niteliğinde belgedir. Bir olayı, yaşanan hüzün ve sevinçleri toplum adına fotoğraf makinesi ile belgelemek, ancak ve ancak orada fiilen olmakla mümkündür.

"Foto muhabirleri, yüzlerce olayda tarihin sessiz tanıkları olarak görevlerini yaptılar"

O foto muhabirleri; 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimindeki ihanetin boyutunu belgelediler. Marmara, Van, 6 Şubat depremlerinde ülkenin yaşadığı acıyı çektiği fotoğraf kareleri ile hafızalara kazıdılar. Gazze'de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurdular. Karabağ zaferinde, Suriye'de yaşanan devrimde deklanşöre bastılar. Bunun gibi yüzlerce olayda tarihin sessiz tanıkları olarak görevlerini yaptılar.

Dün olduğu gibi bugün de tarihe kelimelerin anlatamayacağı kadar güçlü kanıtlar sunan foto muhabirlerinin, gazetecilerin sırf işlerini yapmak için orada bulunmalarının yok sayılıp tutuklanmasını asla kabul etmiyoruz.

Ne evrensel hukuğa ne kamu vicdana sığan bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini, meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Hukuk, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foto Muhabirleri Derneği'nden Protesto: Tutuklamalara Tepki - Son Dakika

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