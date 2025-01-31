RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi - Son Dakika
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RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, FOX TV'nin NOW TV olarak değişen yeni logosunun, İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine değiştirilmesi için 30 gün süre tanıdıklarını açıkladı.

31.01.2025 18:02  Güncelleme: 18:22
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, adı NOW TV olarak değişen FOX TV'nin yeni logosunun İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu.

"3 AY SÜREYLE DURDURABİLİRİZ"

Keser ayrıca, yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa NOW TV'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisansının iptal edilebileceğini de ekledi.

RTÜK üyesi Keser, X hesabından bugün yaptığı "FOX TV'den sonra NOW logosunu alan kuruluş, İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine, yine isim değiştirecek. Değişiklik için NOW TV'ye 30 gün süre tanınırken, bu sürede yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa, yayınları 3 ay süreyle durdurulacak, lisans iptali gündeme gelebilecek" ifadelerini kullandı.

RTÜK, NOW TV\'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Tartışmasız, türkiyenin en kaliteli özel kanalı. 166 143 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    gerçekler konuşan tek kanal halk TV ve now bin isim değiştirseniz yinede onlar izleyeceğiz ülkenin halini anlatan kanallar ama yalan istersenz a haber var onu kapatın 131 96 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    bence kökten kapatılsın yalan yanlış haber veriyor 52 85 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    yanlış yaptın Reis hepsini atacaktın ilişkisini kesecektin 5 kişiden ne olur 33 87 Yanıtla
  • 34esen55:
    yandaş medya kanalı 50 67 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    A metal = metal olmayan A sosyal = sosyal olmayan A Haber = haber olmayan. bunumu izlicez. 54 41 Yanıtla
  • Mesut DOĞAN:
    Dikta rejimi size hissettirmeden Allah’ın Dinini kullanarak en büyük Allah’sızlığı bu millete yaşatıyor. 57 19 Yanıtla
  • Ankara null:
    asla degistirme 9 32 Yanıtla
  • Faruk AK:
    ender sende o kanalın sahibinin paralı elemanısın galiba zaten siz 1 dolarlıklardansınız belli 6 4 Yanıtla
  • Serif Suelturk:
    Now da herşey pahalı ATV daha ucuz. Bencede kapatılsın ?? 3 0 Yanıtla
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