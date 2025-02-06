Franceinfo'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki - Son Dakika
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Franceinfo'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki

Franceinfo, Trump'ın Gazze'yi turistik bölge yapma planını yayınlayınca tepki aldı ve yayını kaldırdı.

06.02.2025 20:18
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Fransız kamu yayıncısı Franceinfo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin planının ele alındığı yayını, tepki toplaması üzerine kaldırdı.

Franceinfo 5 Şubat akşamı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi" de öngören planının değerlendirildiği bir yayın yaptı.

Gazze'nin Fransız Rivierası gibi turistik bir bölge olup olmayacağının ele alındığı yayına, Ile-de-France Otelcilik Meslekleri ve İşletmeleri Birliği (UMIH) Başkanı Franck Delvau ve gazeteci Michel Mompontet de katıldı.

Delvau, Trump'ın konuşmasında Riviera bölgesini örnek almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazze'nin bir turizm destinasyonu olması için altyapı ve zaman gerekeceği değerlendirmesinde bulundu.

Mompontet ise Gazze'de turizm için "Hamas ve Hizbullah'ın, tahtakurusu sorunundan daha büyük engel oluşturduğunu" ileri sürdü.

Franceinfo'nun bu yayını sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"Medya duyarsızlığı zirveye çıktı"

Bir sosyal medya kullanıcısı, yayında Gazze'de "etnik temizlik" yapılmasının yorumlandığını ifade ederken, bazı kullanıcılar da Trump'ın açıklamalarının ardından bu yayının yapılmasını "utanç verici" olarak değerlendirdi.

Bir başka kullanıcı ise "Devam eden bir soykırım, toprağın üzerinde yatan cesetler, her gün ortaya çıkan toplu mezarlar varken, Fransa'da Gazze'nin emlak ve turistik potansiyeli hakkında bir müzakere yapılıyor. Medya duyarsızlığı zirveye çıktı." yorumunu yaptı.

Liberation gazetesine açıklama yapan Franceinfo'nun iletişim birimi, söz konusu yayının uygun olmadığını ve bundan üzüntü duyduklarını kaydetti. İletişim birimi, bu yayını, internet sitelerinden kaldırdıklarını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Franceinfo'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki - Son Dakika

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