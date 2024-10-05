Frankofon Zirvesi'nde Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Frankofon Zirvesi'nde Ateşkes Çağrısı

Paris'te toplanan OIF ülkeleri, Lübnan'da derhal ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu.

05.10.2024 23:17
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 19. Frankofon Zirvesi'nde Uluslararası Frankofon Örgütü (OIF) üyesi ülkeler, Lübnan'da ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Fransa'nın 33 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı 19. Frankofon Zirvesi, Paris'te sona erdi.

Zirvenin kapanışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Uluslararası Frankofon Örgütü (OIF) Genel Sekreteri Louise Mushikiwabo ve eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ortak bir basın açıklaması yaptı.

Macron, OIF'e yeni gözlemci ve tam üyelerin katıldığını aktararak, zirvede Orta Doğu'daki trajik gündemin de görüşüldüğünü ve katılımcı ülkelerin Lübnan'a olan desteklerini dile getirdiklerini belirtti.

OIF ülkelerinin Lübnan'da derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulunduğunu ve gerilimin azalması için kararlılıklarını ifade ettiklerini söyleyen Macron, "Herkes için barış ve güvenlik istiyoruz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa'nın İsrail ve bu ülkenin güvenliğinin yanında olduğunu ifade ederek, "Bu konuda hiçbir belirsizlik yok. Son günlerde, İran saldırılar başlattığında bunu gösterdik. Fransa, seferber oldu, (İsrail) Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in güvenliğine katkı sağlama talebine hemen yanıt verdim." diye konuştu.

"Eğer ateşkes çağrısında bulunuyorsak, tutarlı olan, savaş silahları sağlamamaktır"

Macron, Gazze'de ateşkes sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "Eğer ateşkes çağrısında bulunuyorsak, tutarlı olan, savaş silahları sağlamamaktır." ifadesini kullandı.

OIF Genel Sekreteri Mushikiwabo, Kamboçya'nın 2026 yılında 20. Frankofon Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasına karar verildiğini kaydetti.

Eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen, "Bugün Kamboçya için büyük bir gün. Küçük bir ülke olmamıza rağmen başından beri Frankofoni'nin (Fransızca konuşan ülkeler topluluğu) büyük bir destekçisi olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Fransa, Lübnan, Güncel, Dünya, Paris, Son Dakika

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