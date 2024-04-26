Fransa, 2025'te Avrupa 'müdahale gücü' kurmayı planlıyor - Son Dakika
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Fransa, 2025'te Avrupa 'müdahale gücü' kurmayı planlıyor

Fransa, 2025\'te Avrupa \'müdahale gücü\' kurmayı planlıyor

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Avrupa 'müdahale gücü' kurma planlarını açıkladı. Lecornu, NATO'nun uygun olmadığı ve Fransa'nın tek başına operasyon yürüttüğü krizleri örnek göstererek, Avrupa 'müdahale gücü' kurma projesinden bahsetti. Bu gücün amacı, tüm Avrupa vatandaşlarını hızlı şekilde güvenlik altına almak. Lecornu, projenin 2025'te hayata geçirilmesi için Avrupalı ortaklarla görüşmelere başladığını belirtti.

26.04.2024 14:19
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, 2025'te hazır olacak şekilde Avrupa "müdahale gücü" kurmayı planladıklarını bildirdi.

France 2 kanalının "4 Verites" programına konuk olan Lecornu, "NATO'nun uygun olmadığı ve Fransa'nın tek başına operasyon yürüttüğü çok sayıda krizin bulunduğunu" belirtti.

Kriz yaşanan ülkelerden Fransa vatandaşlarının çıkarılmasını bu duruma örnek gösteren Lecornu, Avrupa "müdahale gücü" kurma projesinden söz etti.

Lecornu, Avrupa "müdahale gücünün" tüm Avrupa vatandaşlarını hızlı şekilde güvenlik altına almayı amaçladığını söyledi.

Avrupa'nın savunma anlamında ABD'den bağımsız ve egemen olması gerektiğini görüşünü paylaşan Lecornu, bu projenin 2025 itibarıyla hayata geçirilmesi için Avrupalı ortaklarla görüşmelere başladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, 2025'te Avrupa 'müdahale gücü' kurmayı planlıyor - Son Dakika

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