Fransa, BM Raportörü Albanese'nin İstifasını İstemedi

26.02.2026 13:48
Fransa, BM toplantısında Albanese'nin istifasını istemedi, Avrupa ülkeleri ise istifa çağrısı yaptı.

Fransa, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi toplantısında BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin istifasını istemedi.

Politico'nun haberine göre, dün BM İnsan Hakları Konseyinde yapılan toplantıda, Avrupalı hükümetlerin istifa çağrısı yaptığı ve Yahudi karşıtı olmakla suçladığı BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye yönelik iddialar gündeme getirildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Fransa'nın BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Celine Jurgensen, Albanese'nin "tekrarlanan sorunlu açıklamalarda" bulunduğunu savunarak, raportörün "görevinin icap ettirdiği gibi ihtiyatlı ve ılımlı olması" gerektiğini belirtti.

Ancak Daimi Temsilci Jurgensen toplantıda, Fransız hükümetinin daha önce birçok kez görevi bırakmasını istediği Albanese için herhangi bir istifa çağrısı yapmadı.

Fransız hukuk derneği Albanese'nin istifasını isteyen Fransız hükümetini Konseye şikayet etmişti

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI), kamuoyuna açık şekilde Albanese'nin istifasını talep eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'yu, özel raportörlerin atamasından sorumlu olan BM İnsan Hakları Konseyine şikayet etmişti.

JURDI, şikayete ilişkin açıklamasında, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından atanan özel raportörlerin, devletleri temsil etmediği ve bağımsız hareket ettiği hatırlatılarak, Albanese'nin istifasına ilişkin çağrıların "yıldırma riski" taşıdığı için BM sisteminin kurumsal bütünlüğüne zarar verdiği vurgulanmıştı.

Avrupalı siyasiler Albanese'nin istifasını istemişti

Son günlerde Avrupa ülkelerinden çok sayıda siyasetçi, montajlanmış dezenformasyona dayalı bir video üzerinden Filistin Özel Raportörü Albanese'ye asılsız suçlamalar yöneltmişti.

Başta Fransa olmak üzere Almanya, Avusturya, İtalya ve Çekya, dezenformasyona dayalı videoya itibar ederek Albanese'nin istifasını istemişti.

Albanese'nin yaptığı iddia edilen açıklamaların yanlış ve uydurma olduğunun ortaya çıkması üzerine, bazı Avrupalı bakanların ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Albanese'nin istifasını isteyen paylaşımlarını kaldırdığı görülmüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da Al Jazeera tarafından 7 Şubat'ta düzenlenen forum kapsamında çevrim içi katıldığı programda Albanese'nin "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdiği" ileri sürülmüştü. Sosyal medya platformlarında yayılan videonun montajlandığı ve Albanese'ye söylemediği sözler atfedildiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Fransa, Güncel, Son Dakika

