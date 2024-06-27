Fransa, Bolivya'daki darbe girişimini kınadı

Fransa, Bolivya'daki hükümete yönelik darbe girişimini kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanlığından, Bolivya'daki darbe girişimine ilişkin yapılan açıklamada, "demokrasiyi baltalamaya yönelik" darbe girişiminin kınandığı belirtilerek anayasal düzene saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.
"Fransa, Bolivya hükümetine desteğini ifade etmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, bu ülkede bulunan Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Jose Zuniga önderliğinde dün başlatılan askeri darbe girişimi, Devlet Başkanı Luis Arce ve halkın kararlı protestoları sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan demokrasiye saygı göstermesini istemişti.
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