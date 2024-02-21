Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi ile Paris'te bir araya geldi.

21.02.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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PARİS, 21 Şubat (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te konuk Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi ile bir araya geldi, 20 Şubat 2024. (Fotoğraf: Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika
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