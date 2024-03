Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nükleer ve Yenilenebilir Enerjiye Yönelmek İstediklerini Belirtti

Amasya'da Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği: Down sendromlu çocuklarla öğrenciler arasında futsal maçı yapıldı

Amasya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Amasya Spor Salonu'nda down sendromlu çocuklarla öğrenciler arasında futsal maçı düzenlendi. 11-15 yaş arası 25 down sendromlu çocuk ve 20 ilkokul öğrencisinin katıldığı karşılaşmaların ardından Amasyasporlu futbolcular, down sendromlu çocuklara Amasyaspor forması hediye etti. Etkinlikte, Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Kaya da konuşma yaparak, down sendromlu çocuklarla birlikte olmanın önemine vurgu yaptılar.