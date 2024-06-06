Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesinin devam edeceğini söyledi - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesinin devam edeceğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna\'nın özgürlük mücadelesinin devam edeceğini söyledi

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesinin devam edeceğini söyledi. Törene birçok ülke lideri katıldı ve Normandiya Çıkarması'nda görev alan gaziler anıldı.

06.06.2024 22:56
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Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

Fransa'nın Omaha sahilinde Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında düzenlenen törene ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dahil olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Törende Normandiya Çıkarması sırasında görev alan gazilerin mektupları okunurken, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak bilinen Şeref Nişanı'nı (Légion d'honneur) 3 gaziye takdim eden Macron, ardından konuşma yaptı.

20. yüzyılın başında yaşananlarla savaşın Avrupa'ya geri dönüşüne değinen Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta "süren özgürlük mücadelesinin" asla sona ermeyeceğini kaydederek, Ukrayna'ya cesareti ve direnişi için teşekkür etti.

Normandiya Çıkarması'nda görev alan askerlerin "cesaretine duyduğu saygıyı" ifade eden Macron, 6 Haziran 1944'te Normandiya sahillerine ilk ayak basan Kieffer komandolarını andı.

Macron, Amerikalılar, Kanadalılar ve İngilizlerin aynı bayrağa ve üniformaya sahip olmamalarına rağmen "Avrupa'yı Nazi zulmünün boyunduruğundan kurtarma arzusunda" birleştiklerini vurgulayarak, konuşmasını "6 Haziran sonu olmayan bir gün, hiç bitmeyen bir şafaktır." sözleriyle noktaladı.

İngiliz, Amerikalı gibi yabancı birliklerin Fransız topraklarına hava ve deniz yoluyla girdiği Normandiya Çıkarması, Fransa'da 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan askeri harekat olarak biliniyor.

6 Haziran 1944'de 73 bin İngiliz askeri, Normandiya'nın Juno, Gold ve Sword sahillerine çıkmıştı. Bu askerler, Normandiya Çıkarması sırasında bölgeye intikal eden tüm askerlerin yarısını oluşturuyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesinin devam edeceğini söyledi - Son Dakika

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