Fransa'da 15 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Yasağı

01.04.2026 00:52
Fransız Senatosu, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti. Ebeveyn izni şartı.

Fransız Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'da, 15 yaşından küçüklere, belirli şartlar altında sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısı kabul edildi.

Paris'teki Senato Genel Kurulu'nda 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi hedefleyen tasarı ele alındı.

Senatörler, daha önce tasarıda, Senato komisyonunca yapılan değişikliklere yeşil ışık yakarak, Genel Kurul'da düzenlenen oylamada tasarıyı kabul etti.

Senato'da kabul edilen tasarı kapsamında, 15 yaşından küçüklere belirli şartlar altında sosyal medya yasağı getirilmesi öngörülüyor.

Tasarı, gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek sosyal medya platformlarının, çıkarılacak bir kararnameyle 15 yaşından küçüklere yasaklanmasını ve bu platformların kullanıcılarının yaşını kontrol etmesini öngörüyor.

Diğer platformlar için ise tasarı, 15 yaşından küçüklere erişimi, en az bir ebeveyninin iznine bağlı kılmayı hedefliyor.

Tasarı metni, bundan sonra senatör ve milletvekillerinden oluşan karma komisyonda görüşülecek. Komisyonda, parlamenterler, ortak bir metin üzerinde uzlaşmaya çalışacak.

Fransa'da bir tasarının, Parlamento'dan geçmesi için Ulusal Meclis ve Senato'nun aynı tasarı metni üzerinde anlaşması gerekiyor.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te 26 Ocak'ta kabul edilen tasarı metni, Senato'nunkinden farklı olarak, 15 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağının tüm platformlar için geçerli olmasını öngörüyordu.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Politika, Güncel, Fransa, Medya, Son Dakika

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
