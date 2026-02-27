Fransa'da Bakanlık Değişiklikleri

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu'nun kabinesinde bazı değişiklikler yapılırken, istifa eden eski Kültür Bakanı Rachida Dati'nin yerine Catherine Pegard atandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Belediye Başkanlığına adaylığını koyan Rachida Dati'nin istifasının ardından görevi üstlenecek yeni isim belli oldu.

Fransa Kültür Bakanlığına, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kültür danışmanlığını yapan eski Versay Sarayı Başkanı Catherine Pegard getirildi.

Ayrıca Lecornu'nun kabinesinde bazı değişiklikler de yaşandı.

David Amiel'in Kamu Maliyesi Bakanı olarak atanmasının yanı sıra, Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon mevcut görevini sürdürmekle birlikte Enerjiden Sorumlu Bakan, Sabrina Agresti-Roubache ise Mesleki Eğitimden Sorumlu Bakan Yardımcısı oldu.