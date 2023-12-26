Fransa\'da cami duvarına ırkçı yazılar yazıldı

Fransa'nın Oise vilayetine bağlı Beauvais kentinde Noel gecesi Hamza Camisi'nin duvarına ırkçı yazılar yazıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Noel gecesi Beauvais'deki Hamza Camisi'nin duvarına kırmızı boyayla "maymun" ifadesi yazıldı.

Söz konusu ırkçı yazı kentteki bir dükkanın duvarına da yazılırken, belediye ve cami yönetimi konuya ilişkin şikayetçi olacaklarına açıkladı.

Olayın ardından camiyi ziyaret eden Beauvais Belediye Başkan Yardımcısı Morad Laghrari, olayı caminin cemaatinden öğrendiğini belirterek, "Olay yerinde kırmızı renkle 'Maymun' ifadesinin yazıldığını gördüm ve size şunu diyebilirim, herkes son derece şaşkınlık içindeydi." dedi.

Laghrari, böyle bir olayın, barış ve kardeşliği temsil etmesi gereken Noel gecesinde yaşanmasının şok edici olduğunu vurgulayarak, "Bu eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Beauvais Belediye Başkanı Franck Pia da insanlık için utanç verici bu eylemlerin Fransız Cumhuriyeti'nde yeri olmadığının altını çizdi.

Pia, olayın faillerinin bulunması ve ceza almaları için polisle irtibatta olduğunu kaydetti.

Öte yandan Essonne vilayetine bağlı Vigneux-sur-Seine kentindeki bir caminin kapısına 24 Aralık sabahı ölü yabani domuz asılmıştı.

Camiyi yöneten Vigneux-sur-Seine'deki Müslümanları Kültür Derneği, bu Müslüman karşıtı eylemi kınadı ve şikayetçi oldu.