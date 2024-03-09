Fransa'da çiftçi ve balıkçılar AB politikalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Fransa'da çiftçi ve balıkçılar AB politikalarına tepki gösterdi

Fransa'da çiftçi ve balıkçılar, AB'nin tarım ve balıkçılık sektörüne yönelik politikalarını protesto etmek amacıyla traktörleriyle eylem yaptı. Çiftçiler, vergi artışına ve kendi ürünleri için fiyat artışı taleplerine dikkat çekti. Bu tepkiler, Avrupa'da birçok ülkede uygulanan tarım politikalarına karşı çiftçi protestolarının bir parçasıdır.

09.03.2024 22:03
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Fransa'da Avrupa Birliği'nin (AB) politikalarına tepki gösteren balıkçılar ve çiftçiler, traktörleriyle sokağa indi.

Ulusal basındaki haberlere göre, çiftçiler ve balıkçılar, Boulogne-sur-Mer kentinde eylem yaptı.

Üreticiler, AB'nin tarım ve balıkçılık sektörüne yönelik politikalarını protesto etti. Çiftçiler, 135 traktörle eyleme katıldı.

Kent merkezinde korna çalarak dolaşan çiftçiler, çok fazla vergi alınmasına tepki gösterdi. Üreticiler, ayrıca kendi ürünleri için fiyat artışı talep etti.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Çiftçiler, ayrıca, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da çiftçi ve balıkçılar AB politikalarına tepki gösterdi - Son Dakika

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