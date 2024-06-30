Fransa'da düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Fransa'da düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Fransa'nın Lüksemburg sınırındaki Thionville kentinde bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırganlar, düğün salonunun önünde bulunan davetlilere ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumu ciddiyetini korurken, olayda hayatını kaybeden kişinin Türk olduğu iddia edildi.

30.06.2024 17:27
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Fransa'da bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın Lüksemburg sınırındaki Thionville kentinde, silahlı ve maskeli saldırganları taşıyan araç, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir düğün salonunun önüne geldi.

Salonun önündeki davetlilere ateş açan saldırganlar, sağlık ekipleri bölgeye ulaşmadan olay yerinden uzaklaştı.

Saldırı sırasında yaralanan 30 yaşlarında bir kişi, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişiden 3'ünün ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olayda ölen kişinin Türk olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA

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