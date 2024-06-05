Fransa'da Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesi binasına kırmızı boya püskürttü - Son Dakika
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Fransa'da Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesi binasına kırmızı boya püskürttü

Fransa\'da Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesi binasına kırmızı boya püskürttü

Fransa'da, Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesinin idari binasına kırmızı boya püskürttü. Paris 1 Sorbonne Filistin Komitesi, eylemi Filistin'deki soykırıma katkı sağlayan şirketlerle ortaklık kuran üniversitenin idaresine seslerini duyurmak için gerçekleştirdiklerini açıkladı. Eylemde, Safran, Thales ve Dassault Systemes gibi Fransız şirketler hedef alındı.

05.06.2024 19:59
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Fransa'da, Filistin destekçileri " Gazze'deki soykırıma katkı sağlayan şirketlerle ortaklık kurduğu" gerekçesiyle Sorbonne Üniversitesinin idari binasına kırmızı boya püskürttü.

Paris 1 Sorbonne Filistin Komitesinin Instagram hesabından yapılan açıklamada, Sorbonne Üniversitesinin idari binasına yönelik eylem yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Filistin'deki soykırıma ortak olan Safran, Thales ve Dassault Systemes gibi şirketlerle ortaklıklar kuran idareye sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadesi kullanılarak, söz konusu binada üniversitenin ortaklarının ofislerinin de bulunduğu kaydedildi.

Komitenin paylaştığı görüntülerde, Filistin destekçisi bir grup eylemcinin binaya kırmızı boya püskürttüğü görülüyor.

Fransız firmalar Safran, Thales ve Dassault Systemes, savunma teknolojisi sektöründe faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesi binasına kırmızı boya püskürttü - Son Dakika

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