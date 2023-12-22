 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa'da Filistin destekçisi Yahudilerden Gazze'de ateşkes çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da Filistin destekçisi Yahudilerden Gazze'de ateşkes çağrısı

Fransa'da Filistin destekçisi Yahudiler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes çağrısıyla Dışişleri Bakanlığının önünde gösteri düzenledi. Tsedek (Adalet) isimli sömürge karşıtı Yahudi Topluluğunun X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, ırkçılık karşıtı Yahudi topluluklar Dışişleri Bakanlığının önünde gösteri yaptı. Filistin destekçisi Fransız Yahudiler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını talep etti. Göstericiler, ellerinde 'Yahudiler, Filistin'deki Apartheida ve Sömürgeciliğe Karşı', 'Yahudiler, Gazze'deki Katliama Karşı', 'Yahudiler, İsrail ve Fransa'da Faşizme Karşı' ve 'Yahudiler Savaşa Karşı' yazılı dövizler taşıdı.

Fransa\'da Filistin destekçisi Yahudilerden Gazze\'de ateşkes çağrısı
22.12.2023 - 02:37,
Abone Ol

Fransa'da Filistin destekçisi Yahudiler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes çağrısıyla Dışişleri Bakanlığının önünde gösteri düzenledi.

Tsedek (Adalet) isimli sömürge karşıtı Yahudi Topluluğunun X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, ırkçılık karşıtı Yahudi topluluklar Dışişleri Bakanlığının önünde gösteri yaptı.

Filistin destekçisi Fransız Yahudiler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını talep etti.

Göstericiler, ellerinde "Yahudiler, Filistin'deki Apartheida ve Sömürgeciliğe Karşı", "Yahudiler, Gazze'deki Katliama Karşı", "Yahudiler, İsrail ve Fransa'da Faşizme Karşı" ve "Yahudiler Savaşa Karşı" yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Fransa, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Filistin destekçisi Yahudilerden Gazze'de ateşkes çağrısı - Son Dakika


00:55
Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
00:39
Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
00:15
Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13
Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44
Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40
Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste

Son Dakika
00:55 Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
00:39 Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
00:15 Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13 Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44 Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40 Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21 İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
22:08 Mersin'de lise öğrencisi pencereden atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 04:00:39. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Filistin destekçisi Yahudilerden Gazze'de ateşkes çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement