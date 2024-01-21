 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa'da Göç Yasasına Karşı 160'dan Fazla Noktada Gösteri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da Göç Yasasına Karşı 160'dan Fazla Noktada Gösteri Düzenlendi

Fransa genelinde hükümetin tartışmalı göç yasasına karşı yapılan gösteriler, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 160'dan fazla noktada gerçekleşti. Göstericiler, yasanın ırkçı olduğunu savunarak hükümetin göç yasasından vazgeçmesini talep etti. Gösterilere sendikalar, siyasi partiler ve binlerce kişi katıldı.

Fransa\'da Göç Yasasına Karşı 160\'dan Fazla Noktada Gösteri Düzenlendi
21.01.2024 - 22:15,  Güncelleme: 22:17
Abone Ol

Fransa genelinde 160'dan fazla noktada hükümetin tartışmalı göç yasasına karşı gösteri düzenlendi.

Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde farklı kentlerde hükümetin tartışmalı göç yasası protesto edildi.

Paris'teki Trocadero Meydanı'nda başlayan gösteriye işçi sendikaları ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri Mathilde Panot, Thomas Portes ve Rachel Keke de katıldı.

Göstericiler, "Çok fazla göçmen yok, milletvekilleri arasında çok fazla ırkçı var", "Burada doğduk, burada kalıyoruz" ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin karşıtı sloganlar eşliğinde hükümetin göç yasasından vazgeçmesini talep etti.

Yasanın göçmen ve çifte vatandaşlığa sahip Fransızlara yönelik "ırkçı bir yasa" olduğunu savunan göstericiler, ülkede ikamet eden herkese oturma izni verilmesini istedi.

Göstericiler, "İnsan Olalım" ve "Göç Yasasına Hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Başkentteki gösteri nedeniyle Concorde ve Tuileries gibi farklı metro durakları ulaşıma kapatıldı.

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet'in X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, 25 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 150 bin kişi, göç yasasına tepki göstermek amacıyla yürüdü.

Fransız basınındaki haberlere göre İçişleri Bakanlığı, Paris'te 16 bin, ülke genelinde ise 75 bin kişinin gösterilere katıldığını açıkladı. Ülke genelinde 160'tan fazla noktada gösteri düzenlendi.

Tartışmalı göç yasası

Parlamentoda 19 Aralık 2023'te onaylanan göç yasası, ülkede yaşayan yabancılara verilen kira desteğini ve aile yardımlarını bazı çalışma şartlarına bağlıyor.

Yasaya göre, çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trocadero Meydanı, Fransa, Paris, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Göç Yasasına Karşı 160'dan Fazla Noktada Gösteri Düzenlendi - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:51:07. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Göç Yasasına Karşı 160'dan Fazla Noktada Gösteri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement