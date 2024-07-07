Fransa'da halk erken genel seçimlerin 2. turu için sandık başında - Son Dakika
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Fransa'da halk erken genel seçimlerin 2. turu için sandık başında

Fransa'da erken genel seçimlerin 2. turu için oy kullanma işlemleri başladı. Ulusal Meclis'in üyelerini belirlemek üzere yapılan seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi önde görünse de mutlak çoğunluğa ulaşmaları zor görünüyor. İlk sonuçlar gece saatlerinde belli olacak.

07.07.2024 21:23
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- Fransa'da halk erken genel seçimlerin 2. turu için sandık başında

PARİS - Fransa'da erken genel seçimlerin 2. turu için oy kullanma işlemleri yerel saatle 08.00 itibarıyla başladı.

Fransa'da halk Ulusal Meclis'in üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından geçtiğimiz hafta 1. turu yapılan erken genel seçimlerin bugün 2. turu yapılıyor. Parlamento'nun alt kanadı Ulusal Meclis'teki 577 sandalyenin 501'inin sahibinin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Yaklaşık 49 milyon seçmenin bulunduğu ülkede meclisin yeni üyelerini ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek için kurulan sandıklar büyük şehirlerde 20.00'de, küçük şehirlerde ise 18.00'de kapanacak. İlk sonuçların gece saatlerinde belli olması beklenirken, resmi sonuçlar yarın açıklanacak.

Anketlerde aşırı sağ tekrar önde

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, mecliste 1. güç olma şansını hala korusa da, 289 sandalye gerektiren mutlak çoğunluğa ulaşmaları zor görünüyor. Son anketlere göre, ikinci turda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin 170 ila 230 arası sandalye, Yeni Halk Cephesi'nin 145 ile 190 arası sandalye, Macron'un partisi Rönesans'ın 115 ile 150 sandalye ve Cumhuriyetçilerin ise 25 ile 50 arası sandalye almaları bekleniyor.

RN ilk turda 1. parti olmuştu

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde yüzde 66,71 oranında rekor bir katılım sağlanmıştı. İlk turda 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı parti Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 33'ünü alarak 1'inci parti olmuştu. Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti ve Komünist Parti'den oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire) seçimleri yüzde 28 oy olarak 2. sırada tamamlarken, Macron'un Rönesans Partisi'nin yer aldığı Birlik (Ensemble) ittifakı ise yüzde 20 oyla 3. sırada yer almıştı. Ulusal Meclis'teki 76 sandalyenin sahibi de ilk turda belli olmuştu.

RN Ulusal Meclis Grubu Başkanı Le Pen mutlak çoğunluk istiyor

RN Ulusal Meclis Grubu Başkanı Marine Le Pen RN'nin başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşamın sonucuna güç katan bu kadar yüksek katılım için mutluyum. Fransızlar, net bir oyla, 7 yıllık iktidarın ardından sayfayı çevirmek istediklerini gösterdiler. Bu sonuç, bir değişim tercihi yolunda ilk adımdır. Pas-de-Calais'in 11. seçim bölgesinin sakinleri, bana bu akşam itibarıyla seçilme onurunu veriyorlar" ifadelerini kullanmış ve ikinci turda mutlak çoğunluk istediğini dile getirmişti.

Kaynak: İHA

Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da halk erken genel seçimlerin 2. turu için sandık başında - Son Dakika

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