Fransa'da Haziran ve Temmuz Aylarında 169 Kişi Suda Boğuldu - Son Dakika
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Fransa'da Haziran ve Temmuz Aylarında 169 Kişi Suda Boğuldu

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan bir rapora göre, haziran ve temmuz aylarında ülke genelinde 169 kişi suda boğuldu. Bu dönemde kaydedilen boğulma vakaları ve ölümler ise geçen yıla göre yüzde 16 azaldı. Ancak, sıcak hava nedeniyle 16-31 Temmuz tarihleri arasında boğulma vakalarında yüzde 22 artış yaşandı.

09.08.2024 17:51
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Fransa'da haziran ve temmuz aylarında 169 kişi suda boğuldu.

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun yaz aylarında meydana gelen boğulma vakalarına ilişkin son raporuna göre, ülke genelinde 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında 612 vaka kaydedildi ve bu vakaların yüzde 28'i ölümle sonuçlandı.

Fransa'da bu süre zarfında suda boğulanların sayısı 169 oldu. Ülkede 2023 yılının aynı dönemine kıyasla boğulma vakaları ve buna bağlı ölümler yüzde 16 azaldı.

Öte yandan, 16-31 Temmuz tarihleri arasında muhtemelen ülkenin büyük bir bölümünü etkileyen ve "yüzme koşullarını çok elverişli hale getiren" sıcak hava nedeniyle 272 boğulma vakası meydana geldi. Bu sayı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Fransa, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Haziran ve Temmuz Aylarında 169 Kişi Suda Boğuldu - Son Dakika

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