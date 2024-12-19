Fransa'da 'Intifada' Çağrısına Hapis Cezası - Son Dakika
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Fransa'da 'Intifada' Çağrısına Hapis Cezası

Fransa'da mahkeme, 'intifada' çağrısı yapan aktiviste 5 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

19.12.2024 20:46
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Fransa'da mahkeme, Filistin'e destek gösterisinde "intifada" çağrısı yapan aktiviste 5 ay ertelenmiş hapis cezası verilmesine hükmetti.

Le Figaro'nun haberine göre, Paris'te mahkeme, ekimde gerçekleştirilen bir gösteride yaptığı konuşmada "intifada" kelimesini kullanan ve Paris Savcılığının "kamuoyunu nefrete veya şiddete teşvik etme" suçundan 8 ay tecilli hapis cezası istediği Elias İmzalene hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, İmzalene'nin 5 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasına ve davacı Yahudi derneklerine tazminat ödemesine karar verdi.

İmzalene'nin Gazze için 8 Eylül'de düzenlenen gösterideki konuşmasında "intifada" kelimesini kullanması nedeniyle 10 Eylül'de Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bazı Yahudi derneklerinin şikayeti üzerine harekete geçen savcılık, olayla ilgili "nefret veya şiddete tahrik" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, 24 Eylül'de Paris'te ifade vermeye giden İmzalene, aynı gün gözaltına alınmıştı.

48 saat gözaltında tutulmasının ardından İmzalene, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 23 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Fransa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren siyasiler ve aktivistler, "terör propagandası" yaptıkları suçlamasıyla birçok kez ifadeye çağrılmış ve bazıları hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da 'Intifada' Çağrısına Hapis Cezası - Son Dakika

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