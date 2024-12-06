Fransa'da Kamu Çalışanları Grevde - Son Dakika
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Fransa'da Kamu Çalışanları Grevde

Fransa'da kamu çalışanları, tasarruf planına karşı 200 bin kişinin katıldığı grev ve gösteriler düzenledi.

06.12.2024 00:16
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Fransa'da, kamu kurumlarında gelecek yıl yapılması planlanan tasarrufa karşı çıkan kamu personeli greve giderken, bu kapsamda ülke genelinde düzenlenen gösterilere 200 bin kişi katıldı.

Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla kamu çalışanları, gelecek yıl kamu kurumlarında tasarruf yapılması planına karşı bugün iş bıraktı.

Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde sokağa inen kamu çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi taleplerini de dile getirdi.

Paris'te Ekonomi Bakanlığı binası Bercy yakınlarında başlayan gösteri, İtalya Meydanı'nda sona erdi.

Göstericiler, iktidarın kamu çalışanlarına saygı duymasını istedi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası olan Genel İş Sendikasının (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, gösteride gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede kamu ve özel sektör dahil olmak üzere yüz binlerce işten çıkarma yaşanacağını söyledi.

Binet, ülkedeki son siyasi gelişmelerle ilgili, "Ülkemiz, bizi endişelendiren bir siyasi krizin içinde" diyerek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, sendikacıların ve çalışanların sesini duymaya çağırdı.

Macron'un halkın genel çıkarlarını savunarak cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmesini isteyen Binet, Fransa'da bir hükümetin sosyal talepleri yerine getirmeden ayakta kalamayacağını belirtti.

CGT'ye göre, ülke genelindeki gösterilere 200 binden fazla kamu çalışanı katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Kamu Çalışanları Grevde - Son Dakika

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