Fransa'da Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması

(ANKARA) - Fransa'da terörle mücadele savcılığı (PNAT) tarafından 16 Mayıs'ta yapılan duyuruya göre, Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturmak üzere bir yargıç görevlendirildi. Soruşturmanın merkezinde "işkence" ve "zorla kaybetme" gibi suçlamalar yer alıyor.

Fransa'nın terörle mücadele savcılığı, Kaşıkçı cinayetini soruşturmak üzere bir yargıç görevlendirildiğini açıkladı. İşkence ve zorla kaybetme suçlamalarını içeren soruşturma, aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) de bulunduğu insan hakları örgütlerinin başvurusu üzerine başlatıldı.

Başvurular ilk aşamada reddedilmiş ancak Paris İstinaf Mahkemesi 11 Mayıs'ta dosyanın kabul edilebilir olduğuna hükmetmişti. Ardından Fransa'nın terörle mücadele savcılığı bugün soruşturmayı yürütmek üzere bir hakim atandığını duyurdu.