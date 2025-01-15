Fransa'da Kokain Kullanımı İki Katına Çıktı - Son Dakika
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Fransa'da Kokain Kullanımı İki Katına Çıktı

2023'te Fransa'da 1,1 milyon kişi kokain kullandı, bu sayı 2022'de 600 bindi.

15.01.2025 15:46
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Fransa Uyuşturucu ve Toksik Maddeler Gözlemevinin (OFDT) raporuna göre, 2023'te, ülkedeki kokain kullanımı bir önceki yıla göre iki kart artarak 1,1 milyona ulaştı.

OFDT uyuşturucuya ilişkin yayımladığı son raporuna göre, 2023'te 11 ila 75 yaş arası 1,1 milyon kişi en az bir kez kokain kullandı.

Bu sayı, 2022'de 600 bin olarak kayıtlara geçerken kokain kullanımı ülkede bir yılda ikiye katlanmış oldu.

Fransa, 2023'te Avrupa'da en çok kokain kullanan ülkeler arasında 7. sırada yer aldı.

Dünyada uyuşturucu üretiminin artmasıyla beraber Fransa'daki yasa dışı uyuşturucu tüketimi de artarken yerel makamların 2023'te yaklaşık 23,2 ton kokaine el koyduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin verilerine göre, dünya genelinde kokain üretimi 2010'da 1134 ton olarak tahmin edilirken bu miktar, 2022'de 2 bin 700 tona ulaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Uyuşturucu, Güvenlik, Ekonomi, Fransa, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Kokain Kullanımı İki Katına Çıktı - Son Dakika

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