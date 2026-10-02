Fransa\'da lise eylemlerine biber gazıyla müdahale edildi, Rhone\'da 28 okul etkilendi

Fransa'da ülke genelinde devam eden lise eylemlerinde polisler öğrencileri dağıtmak için biber gazıyla müdahale ediyor.

Fransa'da geçen hafta eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan lise eylemleri, başkent Paris başta olmak üzere Strazburg, Lyon ve Rennes dahil ülkenin farklı kentlerinde devam ediyor.

Lise öğrencilerinin başlattığı eylemlere bu hafta üniversite öğrencileri de katılırken, başkent Paris'te öğrenciler Helene Boucher dahil farklı liselerin önünde toplandı.

Helene Boucher Lisesi'nin girişi bazı çöp bidonlarıyla kapatılırken, cephesine "Daha az polis, daha fazla para" ve "Hala sinirliyiz, ancak faşist değiliz" yazılı pankartlar asıldı.

Bir öğrenci elinde "Size bir ders vermek için dersi kaçıyoruz" yazılı döviz taşırken, bazı veliler ve öğretmenler öğrencilere destek için lisenin önüne geldi.

Eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep eden öğrenciler, "Tüm dünya öğrencileriyle dayanışma içindeyiz" sloganları attı.

Fransa'da "kırıcılar" olarak adlandırılan siyah kıyafetli ve yüzleri kapalı kişilerden oluşan bir grup, lisenin önündeki bir çöp bidonunu yakmaya çalıştı ancak eylemcilerin karşı çıkması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, eylemler kapsamında Paris'te Millet Meydanı'nda toplanan gençler ve polis arasında tansiyon yükseldi. Polis memurları kendilerine havai fişekler fırlatan gençleri dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti.

Paris'in 13. ve 15. bölgelerinde iki ayrı lisede çıkan yangın nedeniyle söz konusu okulların giriş kapıları hasar gördü.

Strazburg kentinde bu sabah sakin başlayan eylemde ise polis ve öğrenciler arasında arbede yaşandı. Polis, göstericileri dağıtmak için zaman zaman biber gazı kullanırken öğrenciler eylemi sürdürmekte ısrar etti.

Rhone Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lyon kentinin bağlı olduğu Rhone'da bu sabah 28 eğitim kurumu eylemlerden etkilendi. Vilayetteki eylemler kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

Lyon'daki Herriot Lisesi yakınlarında yaklaşık 50 öğrenci toplanırken, sokakta bazı çöp bidonları ateşe verildi. Göstericiler kendilerine biber gazıyla müdahale eden polise farklı cisimler fırlattı.

Aynı kentte Ampere Lisesi önünde toplanan öğrenciler ise güvenlik güçlerine karşı barikat kurdu.

Çok kalabalık sınıflarda olduklarını dile getiren öğrenciler, okul binalarının ısı yalıtımlarının yetersizliğine ve ekipmanların kötü durumda olmasına tepki gösterdi.

Yüzlerce öğrenci Quimper kentinde Chaptal Lisesi önünde toplanıp okula girişi engelleyerek eylem yaptı.

Polis, eyleme son verilmesi için öğrencilere karşı biber gazı kullanırken, öğrenciler gazdan kaçmak için güvenlik güçlerinden uzaklaştı.

Nanterre kentinde üniversite öğrencileri liselilere destek amacıyla eylem düzenledi. Kentteki üniversitenin girişini kapatan öğrenciler, faşizm karşıtı sloganlar attı.

Saint-Denis kentinde ise Pierre de Geyter Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, liselilerin başlattığı eyleme katılırken, mevcut eğitim koşullarına tepki gösterdi.

Toulouse kentinde, jandarma erleri eylemcileri gözlemlemek için helikopterle tur attı.

Nantes kentindeki eylemler kapsamında 10 genç gözaltına alındı.

Auvergne-Rhones-Alpes Bölge Konseyi Başkanı Fabrice Pannekoucke, konuk olduğu Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'da, bölgelerinde yapılan eylemler kapsamında meydana gelen hasarın maliyetinin 25 ile 30 milyon avro arasında olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.

Pannekoucke, bu maliyetin eğitim kurumları, çevresi ve hasar gören araçları da kapsadığını kaydetti.