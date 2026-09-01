Fransa'da mahkeme Deauville Belediyesinin Filistinli fotoğrafçının Gazze fotoğrafını festivalden kaldırma kararını iptal etti - Son Dakika
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Fransa'da mahkeme Deauville Belediyesinin Filistinli fotoğrafçının Gazze fotoğrafını festivalden kaldırma kararını iptal etti

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Fransa'nın Caen İdari Mahkemesi, Deauville Belediyesinin uluslararası spor fotoğrafları festivalinde Filistinli fotoğrafçı Jehad Alshrafi'nin Gazze'de çektiği futbol fotoğrafını kaldırma kararını iptal etti. İnsan hakları kuruluşu OLC'nin başvurusu üzerine alınan bu karar, fotoğrafın ağustos ortasında kaldırılmasına tepki gösteren sol görüşlü siyasetçiler ve kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılandı.

Fransa'da mahkeme, Deauville Belediyesinin kasabada düzenlenen uluslararası spor festivalinde Filistinli fotoğrafçının Gazze'de çektiği fotoğrafı kaldırma kararını iptal etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Normandiya bölgesindeki ünlü sahil kasabası Deauville'de yapılan uluslararası Deauville Spor Fotoğrafları Festivali'nin ayrımcılık tartışmaları ile gündeme gelmesinin ardından sanat ve kültür alanında faaliyet gösteren insan hakları kuruluşu Observatoire de la liberte de creation (OLC) yargı yoluna gitti.

OLC, Deuville Belediyesinin Filistinli bir fotoğrafçının Gazze'de çektiği bir fotoğrafı festivalden kaldırma kararına karşı mahkemeye başvurdu.

Deuville'in bağlı olduğu Caen İdari Mahkemesi, belediyenin söz konusu fotoğrafı kaldırma kararını iptal etti.

Filistinli fotoğrafçının Gazze fotoğrafı kaldırılmıştı

Kasabada 6 Haziran'da başlayan festivalde sergilenen fotoğraf ağustos ortalarında belediyenin verdiği kararla kaldırılmıştı.

Festival organizatörleri, isimsiz gelen bazı talepler üzerine Associated Press (AP) için çalışan Filistinli Jehad Alshrafi'nin fotoğrafının kaldırıldığını doğrulamış, bu fotoğrafı bir grup bisikletçinin yer aldığı başka bir fotoğrafla değiştirmişti.

Festivale ev sahipliği yapan yerel yetkililerin fotoğrafı festivalden kaldırma kararı, sol kanattan Fransız siyasetçilerin ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Filistinli Alshrafi'nin 14 Şubat'ta çektiği fotoğrafta, Gazze'de yıkıntıların arasında Gazzeli ve Mısırlı oyuncuların futbol oynadığı görülüyordu.

Uluslarası Deauville Spor Fotoğrafları Festivali, 6 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da mahkeme Deauville Belediyesinin Filistinli fotoğrafçının Gazze fotoğrafını festivalden kaldırma kararını iptal etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da mahkeme Deauville Belediyesinin Filistinli fotoğrafçının Gazze fotoğrafını festivalden kaldırma kararını iptal etti - Son Dakika
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