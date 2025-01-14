Fransa'da Muhalefetten Gensoru Önergesi - Son Dakika
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Fransa'da Muhalefetten Gensoru Önergesi

Aşırı solcu LFI, Başbakan Bayrou hükümetine karşı Ulusal Meclise gensoru önergesi sundu.

14.01.2025 21:48
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Fransa'da muhalefet, geçen ay göreve başlayan Başbakan François Bayrou hükümetine karşı Ulusal Meclise gensoru önergesi verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, Aralık 2024'te atanan Başbakan Bayrou ve kabinesine karşı meclise gensoru önergesi sundu.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot yaptığı açıklamada, Bayrou'nun 2025 bütçe projesinin, merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier'inkinden daha kötü olacağını belirtti.

Panot, mevcut hükümete karşı sundukları gensoru önergesiyle Fransız halkını, "kamu hizmetlerini yıkan bir siyasetten koruduklarını" savundu.

Fransa'da haziran seçimlerinin üzerinden 3 ay geçmesinin ardından kurulan merkez sağcı azınlık Barnier hükümeti, 3 ay gibi kısa süre görevde kaldıktan sonra muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Barnier hükümeti ile muhalefet arasında 2025 Bütçesi konusunda uzlaşmazlık yaşanmıştı. Macron, 13 Aralık'ta merkez sağcı bir diğer isim Bayrou'yu başbakan atamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Muhalefetten Gensoru Önergesi - Son Dakika

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