Fransa'da Orman Yangınları İçin Soruşturma Talebi

Fransız milletvekili Manuel Bompard, orman yangınlarıyla mücadele etmek için seferber edilen imkanlar hakkında hükümetin yalan söylediğini savunarak, yangınların yönetimi konusunda parlamento soruşturması açılmasını istedi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Bompard, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, ülkeyi etkileyen orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadele etmek için seferber edilen imkanlar hakkında Bompard, "Hükümet yaz boyunca bu konuda yalan söyledi. Özellikle de hava ve kara imkanlarının yeterli olduğunu söyleyen (İçişleri Bakanı Laurent) Nunez Bey." ifadelerini kullandı.

Bompard, orman yangınlarının yönetimi hakkında parlamento soruşturması açılmasını talep ederek, itfaiyecilerin imkanlarını artırmak için bu yılki devlet bütçesinde yeni bir düzenleme yapılması için hükümete çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Başbakan Sebastien Lecornu'nun gelecek yıl için itfaiyecilik sektörüne yönelik öngördüğü bütçe artışının, sektörün mevcut ihtiyaçları karşısında çok geç yürürlüğe gireceğine işaret eden Bompard, orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecileri desteklediklerini dile getirdi.

Bompard, itfaiyecilerin daha fazla imkan ve personel talebiyle 29 Eylül'de başkent Paris'te düzenleyeceği gösteriyi desteklediğini belirtti.

Lecornu, orman yangınlarından ciddi bir şekilde etkilenen Gironde ve Landes vilayetlerine yönelik 12 milyon avroluk yardım açıklamıştı.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.