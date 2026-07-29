Fransa\'da Orman Yangınları ve Tahliyeler

PARİS, 29 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın güneybatısındaki Gironde vilayetinde 14 yeni orman yangını kaydedildi. Ülke genelinde yeni sıcak hava dalgasına ve orman yangını risklerine karşı önlemler artırıldı.

Gironde Valisi Sophie Borcas salı günü yaptığı açıklamada, vilayet genelinin yangınlardan etkilendiğini ifade etti. Ana yangının henüz tamamen söndürülmediğini belirten Borcas, durumun kontrol altına alınmaya başladığını ekledi.

Fransa'nın ulusal meteoroloji servisi Meteo-France yeni başlayan yangınlardan önce, sıcak ve kuru hava koşullarının orman yangını risklerini artırdığı uyarısında bulunmuştu. Haftanın en sıcak ve en kuru günü olması beklenen çarşamba günü, toplam 65 vilayetin yüksek yangın riskiyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

Yaşanan acil durum, Fransa'nın güneybatısında geniş çaplı tahliyelere yol açtı. Bu yaz 220 bini Gironde vilayetinden olmak üzere 250 binden fazla kişi tahliye edildi.