Fransa'da Polis Memuru Filistinliyi Öldürmekle Suçlandı - Son Dakika
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Fransa'da Polis Memuru Filistinliyi Öldürmekle Suçlandı

Paris'te gözaltında dövülen Filistinli, hastanede hayatını kaybetti. Polis yargılanacak.

14.01.2025 13:18
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Fransa'da bir polis memuru, 2023'te gözaltına aldığı Filistinliyi darbederek ölümüne yol açmakla itham edildi.

Ulusal basının Paris Savcılığına dayandırdığı haberlere göre, bir polis 2023'te bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına aldığı Filistinli adamın ölümüne neden olmakla suçlandı.

Adli kontrol şartı getirilen polis memuru, yargılanma süreci tamamlanana kadar görevinden de uzaklaştırıldı.

Bazı basın kaynakları, Filistinli adamın ölümüne yol açmakla suçlanan polis memurunun İsrail doğumlu olduğunu bildirdi.

Olay, 17 Ağustos 2023'te Paris'teki Doğu Garı'nda yaşandı. Bir kavgaya karıştığı için gözaltına alınan Filistinli adam kelepçelenerek polis aracına bindirildi. Arabada adama eşlik eden polis memuru, diğer memurlar olay yerinde olduğu sırada şüpheliyi darbetti. Kafasına ve yüzüne aldığı darbeler sonucu bilincini kaybeden Filistinli, polis karakoluna getirildi.

Karakola getirildiği sırada yaşadığı bilinç kaybı nedeniyle sorgulanması mümkün olmayan Filistinli, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye karşın 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda Filistinli zanlının "kafasına ve boynuna aldığı şiddetli darbeye bağlı travmadan" öldüğü tespit edildi.

Paris Savcılığı 31 Ağustos'ta polis memuru hakkında "taksirle öldürme" suçundan adli soruşturma açtı. Olayla ilgili herhangi bir güvenlik kamerası kaydı bulunmazken Filistinli adamın ölümüne yol açan anların nasıl yaşandığının aydınlatılmasında ise polis memurlarının ifadeleri esas alındı.

Şüpheliyi darbeden polis, elleri kelepçeli Filistinliye karşı kendini korumak için hamlede bulunduğunu savundu.

Ailesine veya bir yakınına ulaşılamayan Filistinli adamın ölümüne yol açan olaya ilişkin soruşturma aylarca sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Polis Memuru Filistinliyi Öldürmekle Suçlandı - Son Dakika

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