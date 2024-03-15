Fransa\'da Yangında Hayat Kurtaran Türk Boksör

Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında, yaşlı komşusunun hayatını kurtaran Aksaraylı Türk boksör Kemal Altınpınar, daireden çıkan dumanları görünce hiç düşünmeden yaşlı komşusunun balkonuna çıktığını ve onu kurtardığını söyledi.
Fransa'nın başkenti Paris'e yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Montereau-Fault-Yonne kentinde 14 Kasım 2023'te bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Aynı binada yaşayan Aksaraylı Türk boksör Altınpınar, yangın sırasında 78 yaşındaki komşusunun evine balkondan tırmanarak girdi ve onun hayatını kurtardı.
Montereau-Fault-Yonne'da yaşayan Altınpınar, yangın sırasında yaşananları AA muhabirine anlattı.
Altınpınar, olay günü sabaha karşı "yangın var" diye uyandırıldığını belirterek, "Aceleyle aşağı indik, çocukları arabaya koyduk. Baktım ki duman 1. kattan geliyor, orada (yaşlı komşumun) balkonu vardı, yan dairemdeki komşumla balkona çıktık. Yaşlı adamın balkondan kepenklerini ve kapısını kırdım. İçeride duman çok olmasına rağmen eğilerek aşağıdan gittim ve onu buldum." ifadelerini kullandı.
Önce komşusunun öldüğünü düşündüğünü, yaşlı adamı o sırada balkona çıkartabildiğini aktaran Altınpınar, "Sonra itfaiye geldi. ve komşum çok şükür bugün yaşıyor. Bundan dolayı çok sevinçliyim." dedi.
Türk boksör, olayın Fransız Le Parisien gazetesinin satırlarına yansımasıyla kent halkının ve kentin Belediye Başkanı James Cheron'un olaydan haberdar olduğunu dile getirdi.
Altınpınar'a madalya verildi
Seine-et- Marne Valisi Pierre Ory'nin de kendisine teşekkür mektubu yazdığını anlatan Altınpınar, "Belediye Başkanı da yaptığım bu cesur hareketten dolayı beni onurlandırdı ve bana şehrin madalyasını verdi. Söylediğim gibi, ben ne medya ne madalya için yaptım, insani görevimiz." diye konuştu.
Altınpınar, komşusunu yangın sırasında terk edemeyeceğini vurgulayarak, "Bir saniye bile düşünmedim ve dumanı görünce onun balkonuna çıktım." ifadesini kullandı.
Yaşlı adamın çocuklarının da kendisine teşekkür ettiğini aktaran Altınpınar, yangından sonra yaklaşık 1 ay komada kalan komşusunun durumunun şu anda iyi olduğunu aktardı.
"Dünyada ayak basmadığım ring kalmadı"
43 yaşındaki Altınpınar, Montereau-Fault-Yonne kentinde büyüdüğünü ve yaklaşık 20 yıldır boksla uğraştığını belirtti.
Belediyeye ait spor salonunda 2 yıl önce kurdukları boks kulübünde bugün yaklaşık 100 öğrenciye boks dersi verdiğini dile getiren Altınpınar, bu süreçte 3 talebesinin Ile-de France bölgesinden şampiyon çıktığını ve 1 talebesinin Fransa şampiyonu olduğunu kaydetti.
Altınpınar, "Dünyada ayak basmadığım ring kalmadı." diyerek, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya gibi ülkelerde, Afrika'da Fildişi Sahili, Kenya gibi ülkelerde ve ABD'de Miami'de boks maçı yaptığını anlattı.
Thai Boksla uğraşan Altınpınar, 12 defa Tayland'a maç ve boks kampı için gittiğini, bu ülkede Lumpini ve Rajadamnern gibi dünyaca ünlü boks ringlerinde maça çıktığını söyledi.
Altınpınar, " Türkiye'de beni görmüşler. Aksaraylıyım, Belediye ve Valilik beni çağırdı ve bana ödül verdiler. İstanbul'da Akın arenasında 3 defa ringe çıktım ve İstanbul'da 3 defa da kazandım." ifadelerini kullandı.
Kick boks dalında 2022'de Avrupa Şampiyonu olduğunu söyleyen Altınpınar, 2021'de Fildişi Sahili'nde Thai Boks'da Dünya Şampiyonu Kemeri'ni kazandığını sözlerine ekledi.
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