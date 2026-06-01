Fransa'dan Filistinli Esirlere Destek

Fransa'nın Filistinli esirlere "şiddet ve işkence iddiaları"na ilişkin endişeli olduğu belirtildi.

New York Times (NYT) gazetesinin 11 Mayıs tarihli araştırmasının Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde cinsel saldırıya ve şiddete maruz kaldığını ortaya koymasının ardından bu duruma dünya genelindeki farklı hükümetlerden tepkiler geldi.

Fransız diplomatik kaynaktan AA muhabirine yapılan açıklamada, "Fransa, Filistinli tutuklulara yönelik şiddet ve işkence iddiaları hakkında derin endişesini dile getiriyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme ile Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ne taraf olduğu hatırlatılan açıklamada, söz konusu iki sözleşmenin savaşta ve barışta işkenceye başvurmayı mutlak şekilde yasakladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Fransa, İsrail makamlarına uluslararası hukukla ilgili yükümlülüklerini sürekli hatırlatıyor." ifadesine yer verilirken, her esirin insan onuruna yakışır şekilde muamele görmesi gerektiği belirtildi.

NYT gazetesi muhabiri Nicholas Kristof tarafından yürütülen ve 11 Mayıs'ta yayımlanan araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüz ile çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.

Araştırmada, Filistinli tutukluların fiziksel işkence, ağır kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar ve cinsel saldırılara maruz bırakıldığına ilişkin çok sayıda tanıklık ve bulguya yer verilmişti.

Araştırmanın yayımlanmasından yaklaşık bir hafta sonra, Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail tarafından alıkonulmuştu.

Filonun aktivistlerinin de kötü muamele gördüğü görüntülerin İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir tarafından paylaşılmasının ardından, dünya genelinde farklı hükümetler ve sivil toplum kuruluşları bu duruma tepki göstermişti.

Birçok aktivist, ülkelerine döndüklerinde İsrail askerleri tarafından işkenceye, şiddete ve cinsel saldırıya uğradıklarını dile getirirken, geride bırakılan Filistinli esirlerin durumunun kendi yaşadıklarından daha kötü olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.