Fransa'dan İsrail'e Destek ve Lübnan Uyarısı

04.03.2026 20:36
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'e dayanışma gösterirken Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD- İsrail saldırılarına misilleme yapan İran'ın saldırıları karşısında dayanışma mesajı verdiği İsrail'e, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barrot, İsrailli mevkidaşı Gideon Sa'ar ile telefonda görüştü.

İkili, Orta Doğu'da devam eden gerilimi ele alırken, Barrot, Fransa'nın İran saldırılarından etkilenen İsrailli siviller ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Hizbullah'ın İsrail'e roket ve İHA saldırılarını kınayan Barrot, İsrail'in de havadan ve denizden saldırıları sürdürdüğü Lübnan'da "altyapının ve sivillerin korunması, bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin" altını çizdi.

Barrot, "bölgede tansiyonun düşürülmesi, İran rejiminin politikalarının yarattığı kolektif güvenlik sorunlarına uzun vadeli bir yanıt verilmesini" istedi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıda, İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısı düzenleyerek İran'ın misillemelerine katılmıştı. Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek, Lübnan'ın güneyindeki kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

