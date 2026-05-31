Fransa'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'dan İsrail'e Sert Uyarı

31.05.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'in Lübnan'daki işgalinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan topraklarında giderek derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını bildirdi.

Barrot, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı talep ettiğini kaydeden Barrot, "İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının uzatılmasını ve Lübnan topraklarında giderek derinleşen işgalini hiçbir şey haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.

Barrot, bu durumun İsrail için büyük bir hata teşkil ettiğini vurgulayarak, bu ülkenin Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesi ve Lübnan topraklarında ilerlemesinin uluslararası hukuka ve Tel Aviv makamlarının bulunduğu taahhütlere aykırı olduğunu kaydetti.

Fransız Bakan ayrıca, İsrail'in Lübnan'daki bu eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.

"İran ve ABD artık bir anlaşmaya varmalı çünkü durum katlanılmaz"

Barrot, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü sağlamayı amaçlayan misyon tekliflerinin hala masada olduğuna, bu konudaki planlama çalışmalarının ilerlediğini anlattı.

"İran ve ABD artık bir anlaşmaya varmalı çünkü durum katlanılmaz." diyen Barrot, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının etkilerini günlük olarak benzin istasyonlarında, dünya ekonomisi üzerinde hissettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Lübnan, İsrail, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:29
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 16:43:10. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.