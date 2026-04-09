Fransa'dan İsrail'e Silah İhracatı İddiaları Reddedildi

09.04.2026 14:46
Fransa hükümeti, İsrail'e yapılan askeri ihracatın savunma amaçlı olduğunu açıkladı.

Fransa hükümeti, İsrail'e silah satıldığına dair iddiaları reddederek bu ülkeye son 3 yılda ihraç edilen askeri ekipmanların "savunma amaçlı" parçalardan oluştuğunu savundu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, son günlerde basına yansıyan ve solcu muhalefet partisinin de eleştirdiği İsrail'e 3 yıldır askeri ekipman ihraç edildiğine dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Lecornu, hükümeti İsrail'e silah satışı yaptığı için eleştiren Filistin destekçisi solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot'a tepki gösterdi.

Lecornu muhalefeti kamuoyuna yalan söylemekle suçlayarak "Fransa, İsrail'e silah satmıyor." dedi.

İsrail'e yapılan askeri ekipman sevkiyatlarının "açık" olduğunu belirten Lecornu, bu sevkiyatların "kesinlikle savunma amaçlı parçalardan oluştuğunu ve özellikle İsrail'in Demir Kubbesi ve üçüncü ülkelere yeniden ihracatı için" kullanıldığını savundu.

Muhalefeti, İsrail'e silah sevkiyatı konusunu "Fransız kamuoyunu bölmek için" kullanmakla eleştiren Lecornu, bu ülkeye ihracat lisansı verilen ürünlere ilişkin gizli belgeleri Meclis Savunma Komitesine ileteceğini açıkladı.

Fransa son 3 yılda İsrail'e 525'ten fazla sevkiyat yaptı

Merkezi Fransa'da bulunan Urgence Palestine hareketi ve merkezi ABD'de bulunan Genç Filistin Hareketi tarafından hazırlanan ve basına yansıyan raporda, Ekim 2023-Mart 2026 döneminde Fransa'dan İsrail'e 525'ten fazla askeri ekipman sevkiyatı yapıldığı ortaya konmuştu.

Filistin destekçisi bu iki kuruluşun raporu, Fransa'daki Charles de Gaulle Havalimanı'nın, Avrupa'dan İsrail'e askeri sevkiyatların yapıldığı başlıca noktalardan biri olduğunu, söz konusu sevkiyatların çoğunun da İsrailli El Al hava yolu şirketince yapıldığını göstermişti.

Paris makamları 2023'ten bu yana İsrail'e "yalnızca savunma amaçlı ve az miktarda silah parçası" gönderdiğini savunuyor.

Kaynak: AA

İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Alişan’dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü Alişan'dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü
Arbeloa’nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
24 yıllık özlem bitti 1. Lig’e yükselen ilk takım Batman Petrolspor 24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
13:12
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
