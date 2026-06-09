Fransa'dan İsrailli Bakan'a Yasağ - Son Dakika
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Fransa'dan İsrailli Bakan'a Yasağ

09.06.2026 16:41
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Fransa, Batı Şeria'yı ilhakı destekleyen İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in girişine yasak getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini bildirdi.

Bakan Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri kastederek "İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Norveçli ortaklarımızla beraber, Batı Şeria'da sömürgeciliğin ve şiddetin yoğunlaşmasından sorumlu olanlara karşı bugün yeni yaptırım kararları alıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasbeden şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıklayan Barrot, şunları kaydetti:

"Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın ilhakını, Batı Şeria'da yeni yerleşim yerlerinin kurulmasını, Gazze'nin yeniden sömürgeleştirilmesini, Filistin yönetiminin ekonomik çöküşünü ve bunun Filistin halkı üzerindeki zararlı sonuçlarını aktif olarak desteklemekte. Bu, iki devletli çözüme sıkıca bağlı uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun kabul edemeyeceği bir politikadır."

Barrot, ayrıca Fransa, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Norveç Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamayı da paylaştı.

Ortak açıklamada, "Batı Şeria'daki durumun kötüleşmesi karşısında, Avustralya, Kanada, Fransa, Norveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları olarak, radikal sömürgecilerin Filistinli sivillere karşı işledikleri korkunç şiddet konusunda hesap vermesi için yaptırım uygulamak ve farklı adımlar atmak amacıyla ortak şekilde hareket ettik." ifadesine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı radikal İsraillilerin, destekçileriyle birlikte Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve insan haklarını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "(Radikal İsrailliler) Filistinlileri yerinden etmek, mallarını yok etmek, yasa dışı sömürgeciliği sürdürmek için şiddete başvuruyorlar. Bu da Filistin devletinin varlığını sürdürmesini ve barış içinde bir arada yaşama perspektiflerini tehlikeye atıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu İsraillilerin uzun süredir ceza almadan eylemlerini sürdürdüğü ve İsrail hükümetinin yardımıyla Filistin topraklarının gasbını genişlettiği hatırlatılarak "Bazı durumlarda (İsrailli) sömürgeciler, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında şiddet uyguluyor. İsrail hükümetine, Batı Şeria'daki şiddet olaylarının faillerinin hesap vermesi için acilen adım atması çağrısında bulunmayı sürdürüyoruz." denildi.

İsrail hükümetinin bölgedeki her saldırı hakkında hızlıca kapsamlı bir soruşturma açılmasını sağlaması, şiddeti sürdüren kurumlara karşı önlemler alması ve şiddete teşviki durdurması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Yalnızca iki devletli çözümün uygulanmasıyla, tıpkı İsrailliler için olduğu gibi Filistinliler için de barışın ve güvenliğin sağlanabileceğine inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Fransa, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Norveç'in Filistin halkının haklarını güvence altına almak ve iki devletli çözümü sürdürebilmek için Filistin devletini tanıdığı değerlendirmesine yer verilerek, "Bugün aynı yönde adımlar attık. İsrail hükümeti sahadaki durumu çözmek için hızlı bir şekilde harekete geçmediği takdirde, yeni adımlar atmaya hazırız." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrailli Bakan'a Yasağ - Son Dakika

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