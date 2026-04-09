Fransa'dan Lübnan ve İsrail Açıklamaları
Fransa'dan Lübnan ve İsrail Açıklamaları

09.04.2026 17:44
Fransa Dışişleri, AB’nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya alma müzakerelerinin yeniden başlayabileceğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Lübnan'da yaşananlar göz önünde bulundurulunca, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınması konusundaki görüşmelerin Avrupa düzeyinde yeniden başlaması ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin Pakistan ve farklı ülkeler tarafından kolaylaştırıldığına değinen Confavreux, "Bu geçici ateşkes son derece kırılgan ve kalıcı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Müzakerelerin başlaması önemli." dedi.

Confavreux, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin uluslararası bir misyon hazırlanması konusunda 35 ülkenin ilgisini dile getirdiğini aktararak, bu misyonun söz konusu boğazda seyrüsefer özgürlüğünü korumayı sağlayacağına işaret etti.

Bölgedeki ateşkesin Lübnan'ı kapsaması çağrısı

Confavreux, İsrail'in Lübnan'a yönelik dünkü saldırıları hakkında, "Fransa, İsrail'in 8 Nisan'da Lübnan'a yönelik büyük çaplı ve orantısız saldırılarını şiddetle kınadı." dedi.

Bu saldırıların son derece şok edici olduğunu söyleyen Confavreux, "Bu saldırılar, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesi tehlikeye atıyor. Bu ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiği bizim için çok açık." ifadelerini kullandı.

Confavreux, böylelikle bölgesel çatışmaların sona erebileceğini savunarak "Fransa, tüm tarafları son derece itidalli davranmaya ve ateşkesin sunduğu fırsatı yakalamaya çağırıyor." diye konuştu.

Fransa'nın seçmediği bir savaşın sonuçlarına maruz kalan Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunun altını çizen Confavreux, şunları kaydetti:

"İsrail'in kendisini savunma hakkı var ancak eylemleri kabul edilemez ve orantısız, ayrıca tamamen ters etki yapıyor. (Bu eylemler) 1 milyon yerinden edilmiş insan, artık 1800 ölü, Beyrut'un merkezine saldırılar ve şok edici görüntülerle doğrudan çıkmaza sürüklüyor. (Bu görüntüler) Hizbullah'a esasen yakıt sağlıyor." dedi.

Confavreux, "İsrail'in güvenliğinin egemen ve güçlü bir Lübnan devletinden geçtiğini" ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Dün yaşananların ciddiyeti ve ayrıca Batı Şeria'daki durum göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınması konusundaki görüşmelerin Avrupa düzeyinde yeniden başlaması ihtimali göz ardı edilemez. Ayrıca ulusal yaptırımlar da gerekir, dolayısıyla Avrupalı ortaklar arasında konuşmamız gerekir."

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın Macaristan'a ziyareti hakkında Confavreux, "Macaristan'a seyahat eden bir Amerikan Başkan Yardımcısı'nın, ulusal seçimlere Avrupa'nın seçim müdahalesine karşı çıkmasının ironik olarak görülebileceği de söylenebilir." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

