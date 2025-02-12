Fransa'dan Mattia Minguzzi'ye Taziye Mesajı

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(ANKARA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve ve İstanbul Başkonsolosluğu, Kadıköy'deki bit pazarında alışveriş yaparken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İstanbul'daki Fransız Sarayı eski şefinin oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için taziye mesajı yayınladı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, Kadıköy'deki bit pazarında alışveriş yaparken bıçaklı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden 14 yaşındaki Minguzzi için taziye mesajı yayınladı. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu olarak, İstanbul'daki Fransız Sarayı eski şefi Andrea Minguzzi'nin oğlu, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.