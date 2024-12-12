Fransa'dan Suriye'ye Toprak Bütünlüğü Çağrısı - Son Dakika
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Fransa'dan Suriye'ye Toprak Bütünlüğü Çağrısı

Dışişleri Bakanı Barrot, Suriye'de toprak bütünlüğüne saygı ve barışçıl siyasi geçiş çağrısında bulundu.

12.12.2024 14:17
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Beşşar Esed rejiminin düştüğü Suriye'de toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye Müzakere Komitesi ve Başkanı Bedir Camus ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Suriye'de yıllardır hüküm süren "cezasızlık" sistemine karşı hukuk ve adalet çerçevesinde mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Barrot, Suriye'de "özgür, demokratik ve çoğulcu" bir düzen yaratılması konusunda Suriyeli temsilcilerin gösterdiği çabaları da takdirle karşıladığını söyledi.

Ayrıca Barrot, Suriye ve ülke dışındaki tüm Suriyelileri, barışçıl siyasi geçişe katkı sunmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2254 sayılı kararı uyarınca barışçıl ve temsile dayalı bir siyasi geçişin sağlanması gerektiğini bildiren Barrot, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptı.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan Suriye'ye Toprak Bütünlüğü Çağrısı - Son Dakika

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